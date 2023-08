Venda de rim por iPhone: 12 anos depois, jovem enfrenta os efeitos colaterais do procedimento clandestino

Um ato extremo teve consequências devastadoras para um jovem chinês. Wang Shangkun, atualmente com 29 anos, realizou uma cirurgia clandestina em 2011 para vender um de seus rins com o objetivo de comprar um iPhone, o objeto de desejo que parecia inatingível. No entanto, as ramificações dessa escolha impensada perduram até hoje.

Foto: Reprodução/Internet

O procedimento ilegal, que ocorreu há mais de uma década, emergiu novamente nas manchetes devido à recente divulgação de novos produtos da marca iPhone. Wang Shangkun compartilhou sua dolorosa jornada em uma entrevista ao portal The Mirror. Ele descreveu como sua saúde se deteriorou desde a cirurgia, resultando em sérios efeitos colaterais que o deixaram acamado.

O jovem revelou que sua vida agora gira em torno de sessões de hemodiálise, pois a cirurgia para remover o rim teve como consequência uma deficiência renal em seu rim restante. Além disso, uma infecção grave foi contraída na clínica onde a operação ilegal ocorreu, em parte devido à falta de cuidados no pós-operatório. Essa série de eventos infelizes o forçou a abandonar sua carreira e depender de benefícios sociais para sustento.

Na época, o impulso para realizar a venda de seu rim foi recompensado com o equivalente a R$ 11,8 mil, um montante que lhe permitiu adquirir não apenas um iPhone, mas também um iPad. Nove pessoas foram detidas sob acusações de tráfico de órgãos.