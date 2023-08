INUSITADO! Restaurante choca clientes ao servir sorvete de chocolate em vaso sanitário

Um restaurante chocou clientes após anunciar a sua mais nova sobremesa, sorvete de chocolate, servida em um vaso sanitário de tamanho real. Pelas redes sociais, o estabelecimento comercial localizado em Holon, Israel, compartilhou um vídeo, que viralizou, apresentando a iguaria.

Foto: Reprodução/UOL Notícias

Nas imagens, um grupo de jovens é servido com o 'Third House Shit', ou 'Cocô da terceira casa'. No vídeo, o sorvete de chocolate é servido no vaso sanitário e consumido pelos clientes, que parecem pouco chocados com a proposta.

De acordo com o canal ViralHog, outros restaurantes já tiveram ideia semelhante. Entretanto, esse é o primeiro estabelecimento a servir o doce em um vaso sanitário de tamanho real.

Com O Tempo