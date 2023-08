Dia do Miojo: conheça a história do macarrão instantâneo

Você sabia que no dia 25 de agosto é celebrado o Dia do Miojo? A data marca a invenção do alimento considerado o “lámen mágico” pelos japoneses, há 65 anos. Esse produto tornou-se sinônimo de praticidade e muito ligado à vida universitária no Brasil, já que seu preparo é feito em pouquíssimos minutos, pensando para quem não quer ou não gosta de cozinhar e pelo seu preço mais em conta.

A história do macarrão instantâneo teve início em 1958, depois de Momofuku Ando, fundador da Nissin Foods Group, se solidarizar com a situação das famílias que sofriam em busca de comida num cenário de pós-Segunda Guerra Mundial. Neste momento de reestruturação do país, ele decidiu criar um alimento que suprisse as necessidades dessas pessoas, atendendo aos critérios de praticidade, segurança, custo acessível, armazenabilidade e sabor único. Assim nasceu o Chicken Lamen, primeiro macarrão instantâneo do planeta.

Após a chegada ao Brasil, em 1965, a marca foi conquistando aos poucos os paladares brasileiros e consolidando sua presença no mercado, onde atualmente é líder na categoria. Seu processo de produção é feito da seguinte forma: o miojo é frito para que dure mais e é temperado com alta quantidade de sal.

Segundo dados da Associação Mundial de Macarrão Instantâneo (WINA, na sigla em inglês), o Brasil ocupava a 10ª posição no ranking de consumo mundial em 2022, com uma estimativa de 2.830 milhões de refeições. Ainda de acordo com a Associação, o mundo consumiu cerca de 121.200 bilhões de porções de lámen no último ano, mais de 15,4 por habitante do planeta.

Curiosidades sobre o miojo

- Para os japoneses, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Fuji, em 2000, o macarrão instantâneo foi considerado a maior invenção do século XX no país, antes mesmo do karaokê e do CD.

- O primeiro macarrão a ser consumido no espaço foi o macarrão instantâneo batizado de “Space Ram”, em 2005. Embalado a vácuo, com pedaços menores de massa e caldo mais consistente, a versão criada por Ando, aos 95 anos de idade, foi testada pelo astronauta japonês Soichi Noguchi, a bordo do ônibus espacial Discovery.

- No Japão, há museus dedicados a preservar a memória de Momofuku Ando e suas criações. Batizado de Momofuku Ando Instant Ramen Museums, e popularmente conhecido como Cup Noodles Museums, promove exposições relacionadas à invenção e ao desenvolvimento do macarrão instantâneo. Dentro de suas instalações, existe, também, a Chicken Ramen Factory, onde os próprios visitantes fazem o macarrão, e a Cup Noodles Factory, onde podem criar a sua versão do produto.

