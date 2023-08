Viralizou nas redes: Casal tenta engravidar por 4 anos e descobre que fazia 'sexo errado'

Após quatro longos anos tentando ter um filho, um casal de chineses descobriu que não conseguia engravidar porque fazia sexo errado. O caso foi registrado em 2018, em Bijjie, na China, e voltou a chamar atenção de internautas após a notícia ser republicada pelo site The Sun, na última semana.

O casal, que não teve a identidade revelada, buscou orientação médica após pressões familiares por parte dos pais para se tornarem avós. Durante a consulta com o obstetra, Liu Hongmei, a mulher, de 24 anos, relatou ao médico que achou a experiência dolorosa, mas "silenciosamente disse a si mesma que tinha que suportar isso, para poder um dia ter o seu filho nos braços.

Após vários exames, o médico descobriu um fato surpreendente: a mulher ainda era virgem. Foi neste momento que o profissional de saúde constatou que o casal não conseguia engravidar por fazer somente sexo anal.

Diante dessa revelação um tanto curiosa, o obstetra forneceu ao casal um manual de educação sexual, e também os instruiu, de forma detalhada, sobre como engravidar. Meses depois, a notícia aguardada finalmente chegou: o casal estava esperando um filho.

Apesar presenciar o fato inusitado, obstetra Dr. Liu, comentou, em entrevista ao site Guiyang Evening Post, sobre a importância do conhecimento sexual adequado: "É surpreendente que, após quatro anos de casamento, o casal não soubesse como conceber. Embora casos de falta de entendimento sejam raros, a má compreensão sobre assuntos sexuais não é incomum."

Com O Tempo