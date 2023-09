Vídeo: casal surpreende família ao anunciar gravidez de trigêmeos em chá revelação

Um casal convidou seus familiares e amigos para um chá revelação de seu segundo filho. No entanto, o sexo do bebê não foi a única surpresa do evento. Em um vídeo em sua conta no TikTok, Jordan Flom mostra como foi a reação de seus convidados quando descobriram que ele e a esposa seriam pais de trigêmeos. O vídeo viralizou e já alcançou mais de 16 milhões de visualizações.

Convidados ficam surpresos com chá revelação de trigêmeos — Foto: Reprodução TikTok

Segundo informações do Independent, o casal já tem uma filha de dois anos. Recentemente, eles descobriram que seriam pais de trigêmeos e decidiram guardar segredo de parte da família. O vídeo começou com Flom e sua esposa segurando um balão preto com as palavras "Menino ou Menina?". Na ocasião, as pessoas estão fazendo a contagem regressiva para a revelação, mas o TikToker interrompe o momento e diz que esqueceu de pegar uma tesoura. Depois de correr para pegá-la, ele voltou com um segundo balão que indicava que o casal estava esperando gêmeos. Uma pessoa na multidão imediatamente começou a pular de empolgação, enquanto uma das avós dos bebês começou a correr em círculos chamando a notícia de o melhor dia de sua vida toda.

O grupo reunido estava pronto para estourar os balões novamente, seguindo a mesma contagem regressiva. No entanto, perceberam que Ally, uma das convidadas, estava ausente. Em seguida, Ally saiu segurando um terceiro balão, revelando que o casal não estava esperando gêmeos, mas sim trigêmeos.

Jordan então confirmou que não haveria mais bebês e compartilhou como foi o momento em que receberam a notícia. Ele mencionou que a enfermeira chamou o médico e perguntou se o casal tinha usado fertilização in vitro para conceber, devido à raridade de conceber trigêmeos naturalmente. De acordo com o TikToker, quando eles responderam que não haviam feito FIV para engravidar, os médicos brincaram dizendo: "É melhor vocês comprarem um bilhete de loteria".