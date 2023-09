O terrível terremoto de magnitude 6,8 que sacudiu Marrocos na noite desta sexta-feira (8), lançando o país no desespero e pânico na cidade turística de Marrakech, próxima ao epicentro. De acordo com um relatório oficial divulgado neste sábado (9), o desastre deixou até o momento 1.037 mortos e mais de 1.200 feridos, segundo o Ministério do Interior. O número de vítimas, no entanto, não é final e pode se elevar, de acordo com as mesmas autoridades. O Itamaraty comunicou hoje de manhã (9) que não tem informações sobre brasileiros falecidos ou ferido

Foto: Reprodução/ Fadel Senna/ AFP

Mais de um terço das mortes (394) ocorreu na província de Al Hauz, onde se localizou o epicentro do terremoto, enquanto outras 271 foram registradas em Taroudant, ao sul do país. O sismo causou o colapso de vários edifícios nessas duas regiões do sudoeste do Marrocos.

O impacto do tremor foi sentido até mesmo na capital Rabat, a centenas de quilômetros de distância, bem como em cidades costeiras como Casablanca e Essaouira. As autoridades da Argélia, país vizinho, não relataram danos ou vítimas relacionadas ao terremoto.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto atingiu magnitude 6,8 e ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilômetros, com o epicentro a 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech às 23h11, horário local (19h11 no horário de Brasília).

Abdelhak el Amrani, um morador de Marrakech, relatou: "Sentimos um choque muito violento, percebi que era um tremor. Eu vi os prédios se movendo. Não temos reflexos para esse tipo de situação. Então saí e havia muitas pessoas lá fora. As pessoas estavam em choque e em pânico. As crianças choravam, os pais estavam desamparados".

A mídia local informou que este é o terremoto mais poderoso já registrado no Marrocos, e o Ministério do Interior afirmou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para ajudar as áreas afetadas.

Hospitais em Marrakech enfrentaram um grande número de feridos, e o centro de transfusão de sangue local fez um apelo à população por doações.

Vídeos gravados em Marrakech mostram cenas de pânico, com moradores fugindo de edifícios em meio ao tremor e destroços caindo nas ruas estreitas. Um minarete de uma mesquita icônica desabou na praça Jemaa el Fna, no coração de Marrakech, ferindo duas pessoas.

Centenas de pessoas passaram a noite na mesma praça, com medo de réplicas do terremoto. Algumas delas dormiam diretamente no chão, cobertas por cobertores.

Líderes de diversos países, incluindo Espanha, França, Rússia, Ucrânia, Turquia, China e outros, expressaram suas condolências e ofereceram apoio ao Marrocos diante dessa tragédia. A União Africana também manifestou sua profunda tristeza pelo ocorrido.

O Papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade aos marroquinos, enquanto o reino alauita continua a enfrentar terremotos frequentes devido à sua localização entre as placas africana e euroasiática. Um evento similar em 2004 resultou em 628 mortes e 926 feridos na região de Al Hoceima, no nordeste do país.

Fonte: AFP

*Matéria atualizada às 10h25 - 09/09/2023