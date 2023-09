Fim da caçada: Brasileiro foragido nos EUA é capturado pela polícia da Pensilvânia

Danilo Cavalcante, o brasileiro que escapou de um presídio na Pensilvânia, nos Estados Unidos, finalmente foi detido pelas autoridades locais nesta quarta-feira (13). A prisão ocorreu depois de uma busca intensa que se estendeu por um período de duas semanas desde sua fuga, no final de agosto. Cavalcante, condenado pelo assassinato de sua ex-namorada, foi considerado "extremamente perigoso".

Foto: Reprodução/Vídeo

As operações de busca envolveram uma equipe de 500 policiais, demonstrando o empenho das autoridades em capturar o fugitivo. A notícia da prisão foi oficialmente confirmada pelo órgão competente em uma publicação realizada na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

A fuga de Cavalcante havia gerado grande preocupação na região, levando ao fechamento temporário de escolas e mantendo os moradores em alerta constante. As buscas se concentraram em uma área situada a aproximadamente 32 quilômetros ao norte da prisão de onde ele havia escapado duas semanas antes. Como medida para acelerar sua captura, as autoridades chegaram a oferecer uma recompensa de US$ 25 mil para qualquer informação que levasse à localização do fugitivo.

No entanto, até o momento, as autoridades não confirmaram se algum cidadão ajudou a encontrar o criminoso e, consequentemente, receberá a recompensa em questão.

A mãe de Danilo Cavalcante, Iracema Cavalcante, concedeu uma entrevista a um correspondente do jornal "The New York Times" no Brasil, onde afirmou que preferiria ver seu filho morto a entregá-lo às autoridades policiais. Esta controvérsia certamente será um tópico de discussão na comunidade e na imprensa à medida que o caso se desenrola.

Veja imagens do momento da prisão:

Da redação

Fonte: CNN