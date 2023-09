Após 14 dias de buscas, a Polícia do Condado de Chester, na Pensilvânia, Estados Unidos, finalmente conseguiu prender Danilo Cavalcante, em captura que ocorreu por volta das 8h (9h no horário de Brasília) desta quarta-feira (13/9). O Metrópoles destaca os principais pontos da caçada ao brasileiro pelas autoridades norte-americanas.

Foto: Reprodução Internet

As buscas por Danilo se intensificaram na noite de terça (12/9), depois de um morador do estado da Pensilvânia fornecer uma informação crucial à força-tarefa policial. Entre 0h e 8h, a equipe utilizou diversos equipamentos, inclusive câmeras térmicas, para rastrear a localização do brasileiro.

Durante coletiva à imprensa sobre a prisão do fugitivo, o tenente-coronel George Bivens, da Polícia da Pensilvânia, descreveu o passo a passo da operação. Confira a cronologia da captura:

-0h de terça: aviso de alarme de roubo é enviado por um morador. Minutos depois, um avião equipado com câmeras térmicas encontrou um sinal entre as árvores.

-1h: a equipe tática cerca a região para diminuir o raio de buscas, enquanto uma tempestade de raios se aproxima.

- Entre 1h e 8h: a polícia consegue cercar Danilo Cavalcante na mata. O brasileiro tentou rastejar pela vegetação carregando o rifle que ele furtou de uma residência.

- 8h: cão farejador imobiliza Danilo no chão, que tenta resistir, mas é preso à força pelas autoridades.

-8h: Danilo Cavalcante é encaminhado a uma delegacia para passar por depoimento. Depois de concluir a audiência, o brasileiro seguirá para uma prisão estadual, onde deve voltar a cumprir a sentença de prisão perpétua.

“A captura ocorreu sem o uso de violência” Ainda na coletiva, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, destacou que o brasileiro foi preso sem o uso de violência. “Uma captura sem tiros disparados”, comemorou.

O tenente-coronel George Bivens afirmou que Danilo “estava desesperado”, o que, de certa forma, ajudou nas buscas. “Ele tinha a opção de ser preso e passar o resto da vida em um lugar que não quer ou fugir, e ele escolheu evadir (da prisão)”, disse Bivens.

Fuga maluca, roubos e tiros: cronologia da caçada a brasileiro nos EUA

De acordo com Bivens, as autoridades norte-americanas devem contar com os serviços de um intérprete, que mediará o diálogo com Cavalcante. Até o momento, não há informações de que acusações adicionais entrarão na ficha do brasileiro.

Preso com camiseta dos Eagles

No momento em que foi capturado, o brasileiro usava uma roupa monocromática, com uma calça e um moletom, do time de futebol americano Philadelphia Eagles, ambos de cor cinza escuro.

Preso, Danilo teve retirado o moletom que vestia. O procedimento é uma forma de mostrar que não houve brutalidade policial, assim como confirmar a identidade do suspeito — neste caso, por meio da tatuagem nas costas. Mesmo assim, o fugitivo apresentava um fio de sangue escorrendo pelo rosto, além de manchas vermelhas pela roupa.

Histórico de crimes nos EUA e no Brasil

Condenado à prisão perpétua por assassinar a ex-mulher a facadas na frente dos dois filhos dela, em Phoenixville, Pensilvânia, Danilo Cavalcante também é acusado de matar a tiros, em 2017, Valter Júnior Moreira dos Reis em uma lanchonete de Figueirópolis, Tocantins.

Da Redação com Metrópoles