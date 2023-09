Jogadores da base do Real Madrid são detidos por suposto caso de 'revelação de segredos sexuais'

A Guarda Civil espanhola deteve quatro jogadores das categorias de base do Real Madrid após acusações de divulgação de segredos de natureza sexual. Um dos envolvidos teria compartilhado um vídeo íntimo de uma menor. Os jogadores prestaram depoimento e foram liberados em seguida, e existem suspeitas de que um jogador do time principal esteja envolvido. O clube confirma a ação da polícia e aguarda mais detalhes antes de tomar medidas definitivas.

Foto: Reprodução/Getty Imagens

Na manhã desta quinta-feira, a Guarda Civil espanhola efetuou a prisão de pelo menos quatro jovens jogadores da base do Real Madrid, sob acusações de revelação de segredos de natureza sexual. Os quatro prestaram depoimento e foram liberados, mas a investigação continua a todo vapor. O jornal El Confidencial lançou a bomba, sugerindo que outros atletas do clube, inclusive do time principal, podem estar envolvidos nesse escândalo de proporções inesperadas.

O Real Madrid confirmou oficialmente o ocorrido por meio de uma nota, na qual expressou sua preocupação com a situação e afirmou estar aguardando mais informações antes de tomar quaisquer medidas punitivas. A identidade dos jogadores envolvidos ainda não foi revelada, e as investigações estão nas mãos da Polícia Judiciária e da Guarda Civil de Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

Um dos jogadores detidos pertence à equipe B do Real Madrid, o Castilla, enquanto os outros três fazem parte do Real Madrid C, equipes das categorias de base do clube. Alega-se que um deles teria gravado um vídeo íntimo de uma menor e compartilhado com outros atletas, o que desencadeou a atual investigação.

A mãe da menor em questão foi a responsável pela denúncia, que foi apresentada no início de setembro no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. As prisões ocorreram no Centro de Treinamentos do Real Madrid, em Valdebebas. Agora, os telefones celulares dos detidos serão submetidos a perícias, enquanto a polícia continua a coletar evidências.

O jogador principal sob investigação é um membro do Real Madrid C, acusado de manter relações sexuais com a vítima, que teria apenas 16 anos na época. O alegado crime teria ocorrido na cidade de Mogán, também nas Ilhas Canárias, onde o atleta teria gravado o vídeo e, posteriormente, compartilhado através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

De acordo com informações do El Confidencial, a polícia suspeita que o vídeo tenha circulado em diferentes grupos de atletas vinculados ao Real Madrid, lançando uma sombra sobre a reputação do clube e deixando a comunidade esportiva em estado de choque. A medida em que as investigações avançam, o Real Madrid enfrentará uma tarefa delicada ao lidar com esse escândalo que abala sua estrutura interna.

Veja a nota do Real Madrid na íntegra:

O Real Madrid anuncia que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil a respeito de uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado no WhatsApp. Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos fatos, adotará as medidas cabíveis.

Da redação com o G1