Bebês recém-nascidos são encontrados mortos em porão de casa na Polônia; suspeita de relacionamento incestuoso

No norte da Polônia, uma terrível descoberta abalou uma comunidade inteira. Três bebês recém-nascidos foram encontrados mortos no porão de uma casa onde pai e filha viviam supostamente em um relacionamento incestuoso. O caso, que veio à tona neste domingo (17/9), chocou a nação e deixou a todos perplexos.

Foto: Reprodução/Internet

Os envolvidos, Piotr Gierasik, 54 anos, e sua filha Paulina Gierasik, 20 anos, agora enfrentam acusações graves que incluem assassinato e incesto, podendo resultar em prisão perpétua. Os corpos dos bebês foram descobertos em covas rasas e embrulhados em sacos plásticos na propriedade da família no vilarejo de Czerniki.

A promotora do caso, Mariusz Duszyński, do Gabinete do Procurador Distrital de Gdańsk, revelou que Paulina responde por crimes de incesto e homicídio. Por sua vez, Piotr Gierasik enfrenta não apenas a acusação de incesto com sua própria filha, mas também é alvo de três acusações de homicídio, além de ser acusado de abusar sexualmente de outra filha.

De acordo com a polícia local, os bebês mortos eram fruto de uma relação supostamente consensual entre o pai e sua filha de 20 anos. Já a terceira criança, resultado de um relacionamento forçado com outra filha, complica ainda mais essa trágica história.

A família Gierasik havia se estabelecido em Czerniki há cerca de 15 anos, após a morte da esposa de Piotr. Para os vizinhos, eles pareciam uma família comum, fazendo passeios na floresta e sem demonstrar qualquer sinal de comportamento suspeito. A revelação dessa terrível situação deixou a comunidade local profundamente chocada.

A suspeita sobre a gravidez de Paulina surgiu quando colegas de trabalho notaram que ela começou a usar roupas largas e tirou três semanas de folga do trabalho. Mesmo após retornar, ela parecia mais magra, fraca e constantemente cansada. Quando questionada sobre a gravidez, Paulina negou qualquer conhecimento. Outro morador da aldeia relatou que pai e filha sempre viveram como um casal, aumentando ainda mais as dúvidas sobre essa relação.

A polícia foi acionada após os colegas de trabalho notarem esse comportamento estranho de Paulina, desencadeando as investigações que ainda estão em curso. Os promotores aguardam os resultados da autópsia para determinar a causa da morte de cada um dos bebês, e a polícia continua a realizar buscas na casa em busca de possíveis corpos adicionais. A comunidade local segue abalada e atônita diante dessa tragédia sem precedentes.

Da redação

Fonte: O Tempo