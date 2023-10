Itamaraty recebe pedido de ajuda de mais de 1,7 Mil brasileiros em Israel

Mais de 1,7 mil brasileiros em Israel buscam assistência do Ministério de Relações Exteriores (Itamaraty) para retornar ao Brasil devido ao conflito desencadeado pelo grupo Hamas. De acordo com o último levantamento do MRE, até a manhã desta segunda-feira (9), um total de 1.744 solicitações foram registradas.

Foto: Reuters/ Amir Cohen

A maioria dos solicitantes são turistas brasileiros que estavam em Israel. Entre eles, 73,2% não possuem cidadania israelense. O governo brasileiro mobilizou uma operação para repatriar esses cidadãos que se encontram na área afetada pelo conflito.

No domingo (8), o MRE confirmou que um brasileiro ficou ferido e outros três estão desaparecidos desde sábado. Eles estavam participando de um festival de música eletrônica no deserto de Israel, a cerca de 20km da Faixa de Gaza, quando foram surpreendidos por atiradores e lançadores de foguetes.

O primeiro grupo de brasileiros resgatados está programado para deixar Israel em direção ao Brasil na terça-feira (10) a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave, que partiu de Natal (RN) no domingo e fez uma escala em Roma, na Itália, aguarda autorização para prosseguir até Israel e Palestina, onde realizará a repatriação. O KC-30 (nome militar para o Airbus A-330) da FAB transporta médicos e psicólogos da Aeronáutica para oferecer apoio aos brasileiros, e a lista de passageiros foi elaborada pelas representações diplomáticas do Brasil em Israel.

A Embaixada brasileira em Tel Aviv já coletou informações de mil brasileiros hospedados em Tel Aviv e Jerusalém que manifestaram interesse em retornar ao Brasil. No entanto, é importante ressaltar que preencher o formulário online disponível no site da embaixada não garante a repatriação imediata, e a inclusão na lista de passageiros será comunicada posteriormente. No momento, a prioridade é dada aos brasileiros que residem no Brasil. Estima-se que 14 mil brasileiros vivam em Israel e 6 mil na Palestina, com a grande maioria fora da área afetada pelos ataques.

O governo brasileiro mobilizou seis aeronaves para a operação de repatriação, incluindo dois KC-30 com capacidade para 230 passageiros cada, dois KC-390 com capacidade para 80 passageiros cada, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade para 40 passageiros cada.

O comandante da FAB, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, afirmou que estão trabalhando em conjunto com representantes diplomáticos nas embaixadas do Brasil na região, incluindo Egito, Jordânia e Israel, para facilitar o retorno de todos os brasileiros que desejem sair da região. Além de Tel Aviv, outros aeroportos em países vizinhos a Israel e Palestina podem ser utilizados para os resgates.

As operações de repatriação estão planejadas para ocorrer no período da tarde, levando em consideração as dificuldades de transporte terrestre durante momentos de crise. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv forneceu um formulário de inscrição para interessados nos voos de repatriação em seu site e transmitirá instruções para deslocamento ao Aeroporto de Ben-Gurion à medida que os voos forem confirmados.

O governo brasileiro montou uma estrutura no Itamaraty para monitorar a situação dos brasileiros na região, e os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramala, ambos com números de contato pelo WhatsApp, permanecem em funcionamento para atender cidadãos brasileiros em situações de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também está disponível pelo telefone +55 (61) 98260-0610.

Da redação com O Tempo