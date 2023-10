Veja quem são os brasileiros desaparecidos em Israel após ataque do Hamas

Um grupo de brasileiros, incluindo um gaúcho e duas cariocas, está desaparecido após um ataque do grupo armado Hamas em uma festa rave no sul de Israel. Pelo menos 260 corpos foram encontrados no local, de acordo com informações do jornal "The Times of Israel".

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que três brasileiros continuam desaparecidos e que eles possuem dupla nacionalidade. Embora os nomes não tenham sido oficialmente divulgados pelo governo brasileiro, a identidade deles foi repassada pela Embaixada de Israel no Brasil.

Os brasileiros desaparecidos são:

Foto: G1

Ranani Glazer, 24 anos, natural de Porto Alegre, com cidadania israelense. Ele reside em Israel há sete anos, onde trabalha como entregador em Tel Aviv. Ranani participava da festa rave no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza, e estava acompanhado por sua namorada, Rafaela Treistman, e um amigo. Bruna Valeanu, 24 anos, natural do Rio de Janeiro. Sua família aguarda notícias desde o sábado em que ocorreu o ataque. A situação é preocupante, e sua irmã Nathalia expressou temores sobre seu paradeiro, após Bruna se separar de suas amigas durante o ataque. Karla Stelzer Mendes, 41 anos, também carioca e com cidadania israelense. Ela reside em Israel com seu filho de 19 anos, que faz parte do exército local. Karla estava presente no festival de música eletrônica Universo Paralelo, a apenas 5 km da Faixa de Gaza, quando o ataque ocorreu.

O ataque interrompeu abruptamente o festival Universo Paralelo, e o DJ Juarez Petrillo, organizador do evento e pai dos DJs Alok e Bhaskar, registrou o momento em que homens do grupo terrorista chegaram ao local (veja abaixo). A situação é crítica, e as famílias dos brasileiros desaparecidos aguardam ansiosamente por informações sobre seus entes queridos.

Da Redação com G1