Brasileiro desaparecido em Israel é encontrado morto, confirma família; vítima gravou vídeo em abrigo

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, foi encontrado morto, segundo confirmou a família do jovem à CNN. O Itamaraty ainda não informa oficialmente a morte.

O pai de Ranani reconheceu o corpo do rapaz, segundo informou um primo à reportagem.

Ele estava desaparecido desde sábado (7), quando o grupo islâmico Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia, atacou uma rave — festa de música eletrônica — em que estava com a namorada.

Ranani chegou a postar em uma rede social sobre o bombardeio em um bunker. Ele vivia em Israel há aproximadamente sete anos, e residia em Tel Aviv. Veja o vídeo:

Ele havia terminado recentemente o tempo de serviço militar, obrigatório no país, e trabalhava como entregador.

Ranani nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e trabalhou anteriormente como editor de vídeos e designer de propagandas animadas.

A namorada do jovem, Rafaela Treistman, que estava com ele durante o ataque, relatou os momentos de pânico.

“Eu não lembro direito das coisas. Sei que em uma hora ele estava comigo, estávamos em um canto, abraçados, e em outra hora ele não estava mais. Eu estava tão desorientada que perguntava para uma menina que estava do meu lado ‘Ranani, é você?’. E ela não respondia”, conta.

