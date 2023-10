Governo vai realizar operação terrestre para resgatar brasileiros da Faixa de Gaza

O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta terça-feira (10) uma operação de resgate de brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza, uma das regiões mais perigosas do conflito em curso na área. Diante da crescente necessidade de assistência por parte de famílias brasileiras que buscam deixar a região afetada, as autoridades brasileiras estão se mobilizando para retirar esses cidadãos.

Foto: Said Khatib/AFP

A operação de resgate será realizada por via terrestre, utilizando vans e ônibus para transportar os brasileiros para a embaixada do Brasil localizada na capital do Egito, Cairo. No entanto, os recentes bombardeios que atingiram uma saída de Gaza em direção ao Egito representam um desafio adicional, complicando a logística da operação.

O governo brasileiro planeja conduzir a evacuação dos cidadãos brasileiros através do posto de controle localizado na cidade palestina de Rafah, que faz fronteira com a região de Sinai, no Egito. O posto de controle é o ponto de verificação utilizado para conferir a documentação necessária para entrada e saída do território.

Para obter informações detalhadas sobre o momento da partida e a documentação necessária, os cidadãos brasileiros interessados devem entrar em contato com o Escritório de Representação do Brasil em Ramala, utilizando o número fornecido: +972 (59) 205 5510. A operação de resgate visa garantir a segurança e o retorno dos brasileiros afetados pelo conflito na Faixa de Gaza.

Da redação com Itatiaia