Israel bombardeou Gaza com 6.000 bombas e 4.000 toneladas de explosivos desde sábado

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta quinta-feira (12) que bombardearam o território palestino da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista Hamas, com 4.000 toneladas de explosivos desde sábado.

Foto: Mahmud Hams/AFP

"Foram descarregadas cerca de 6.000 bombas na Faixa de Gaza, com um peso total de 4.000 toneladas de explosivos", dentro da resposta de Israel ao ataque lançado pelo Hamas no sábado, matando "centenas de terroristas", indicaram as IDF em um comunicado. Número de mortos nos bombardeios de Israel em Gaza chega a 1.200. E, segundo a ONU, essa resposta gerou mais de 338.000 pessoas deslocadas

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, exigiu nesta quinta-feira (12) "o fim imediato da agressão generalizada contra o povo palestino", informou seu gabinete, após uma reunião entre este dirigente e o rei Abdullah II, da Jordânia.

No meio da guerra que eclodiu entre Israel e o Hamas depois que o grupo islâmico palestino lançou uma ofensiva sem precedentes contra o território israelense a partir da Faixa de Gaza, Abbas rejeitou "práticas que levam à morte de civis, ou a abusos contra eles de ambos os lados", disse a Autoridade Palestina, que administra a Cisjordânia.

Com AFP