Governo confirma a morte da brasileira Karla Stelzer no conflito entre Israel e o Hamas

O governo brasileiro confirmou a morte de Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, a terceira brasileira a falecer em decorrência do conflito entre Israel e o grupo Hamas. A confirmação foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) na manhã desta sexta-feira, 13 de outubro.

Karla Stelzer Mendes estava desaparecida desde o início do ataque do Hamas, que ocorreu no último sábado, 7 de outubro. O ataque teve como alvo uma rave na região do kibutz Re'im, próxima à Faixa de Gaza, na fronteira com Israel. Karla estava na rave na companhia de seu parceiro, Gabi Azulay, que também perdeu a vida, juntamente com outros amigos.

A brasileira residia em Israel há 11 anos, na cidade de Bet Ezra, e era mãe de um filho de 19 anos, que também vive em Israel e integra o exército local.

Além de Karla Stelzer Mendes, também foram confirmadas as mortes de outros brasileiros desde o início do conflito, a saber: Ranani Glazer e Bruna Valeanu, ambos com 24 anos de idade. Os dois estavam no mesmo festival de música, conhecido como Universo Paralello. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial manifestando seu pesar e repúdio a atos de violência contra a população civil, solidarizando-se com as famílias enlutadas.

