28 brasileiros em Gaza aguardam um acordo para deixar a região

Um grupo de 28 brasileiros, que solicitou ajuda ao Itamaraty para ser retirado da Faixa de Gaza, permanece retido na região, aguardando um acordo que permita sua entrada no Egito, com o consentimento de Israel do outro lado da fronteira.

Foto: Arquivo Pessoal

As negociações estão atualmente no quinto dia, após a etapa mais tensa, na qual 16 brasileiros foram retirados da cidade de Gaza em resposta a um ultimato de Israel na sexta-feira passada. Essa crise teve início com os ataques do grupo palestino Hamas, que governa Gaza desde 2007, quando expulsou seus rivais do Fatah. A resposta de Israel a esses ataques tornou-se a maior operação militar do país em meio século, resultando em intensos bombardeios em toda a região de Gaza.

Em um esforço para evacuar os cidadãos brasileiros, o governo brasileiro realizou uma seleção minuciosa da comunidade na região, com 30 pessoas inicialmente solicitando evacuação. O grupo mais vulnerável, composto por 16 pessoas, incluindo 10 crianças, foi levado para a Rosary Sisters School, uma escola católica na periferia da capital, Gaza. Dada a preocupação com a segurança devido a um ataque anterior a essa escola em 2021, as Forças de Defesa de Israel (IDF) foram informadas sobre a presença desse grupo.

A tensão cresceu à medida que Israel ordenou que 1,1 milhão de habitantes da região ao norte do rio que marca a fronteira da capital se dirigissem para o sul para evitar a previsível invasão terrestre de Gaza. O embaixador brasileiro, Alessandro Candeas, trabalhou para conduzir o grupo ao sul, e uma vez lá, eles foram direcionados para uma casa alugada em Rafah, uma cidade na fronteira com o Egito.

No entanto, a evacuação para o Egito não ocorreu devido à falta de acordo entre o governo egípcio e israelense. O impasse persiste, e a pressão internacional aumenta. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com o presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi, prometendo a evacuação imediata dos brasileiros. Os egípcios alegaram preocupações com a segurança devido aos bombardeios, que exigem coordenação com Israel.

O Itamaraty espera que seja possível remover todo o grupo por Rafah até segunda-feira, embora a situação esteja se complicando devido ao grande número de palestinos com dupla cidadania tentando deixar Gaza. Atualmente, o grupo é composto por 22 brasileiros, 3 imigrantes palestinos e 3 palestinos com residência no Brasil.

Se conseguirem deixar a região, os brasileiros serão repatriados por um avião Embraer-190 da Presidência, que aguarda autorização para pousar no aeroporto de Al Arish, a 45 km de Rafah.

O presidente egípcio, Abdul Fattah al-Sisi, enfrenta a questão dos refugiados, já que o Egito tem uma grande população de refugiados registrados pela ONU e enfrenta desafios de segurança e econômicos. Além disso, é um problema político sensível na região.

No contexto da crise, muitos palestinos de Gaza buscaram refúgio em outros lugares, e a operação de retirada dos 2.700 brasileiros que estavam em Israel está em andamento, com mais um voo de repatriação chegando ao país no domingo.

Da redação, Djhessica Monteiro

Fonte: FolhaPress