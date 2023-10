4ª VÍTIMA: filho de brasileiro é morto pelo Hamas durante o ataque no festival Universo Paralello

Filho de brasileiro perde a vida em conflito em Israel Gabriel Yishay Barel, de 22 anos, filho de um brasileiro, tornou-se mais uma vítima dos conflitos em Israel. A notícia foi confirmada pela embaixada brasileira em Israel.

Gabriel é filho de Jayro Varella Filho, também brasileiro. Ele se tornou a quarta vítima brasileira a perder a vida durante os conflitos em Israel.

Além de Gabriel, três outros brasileiros perderam a vida: Bruna Valeanu, de 22 anos, do Rio de Janeiro; Ranani Nidejelski Glazer, de 23 anos, do Rio Grande do Sul; e Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, do Rio de Janeiro. Estes dois últimos tinham cidadania israelense e residiam em Israel há vários anos.

Devido aos conflitos, o Ministério das Relações Exteriores disponibilizou três contatos para brasileiros em situação de emergência em Israel. Eles estão disponíveis via WhatsApp:

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: 972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: 55 (61) 98260-0610

Da Redação com Valor Econômico