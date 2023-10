Países vizinhos pediram ajuda ao Brasil para repatriar seus cidadãos; Brasil já repatriou 916 brasileiros

Argentina, Chile e Paraguai solicitaram assistência ao Brasil na repatriação de seus cidadãos, conforme anunciado pelo Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta segunda-feira (16). No entanto, Padilha enfatizou que o foco primordial continua sendo o resgate de brasileiros, inclusive o grupo de 32 indivíduos ainda retido na região da Faixa de Gaza. O Itamaraty informou que aproximadamente 2,7 mil brasileiros buscaram apoio para retornar ao país.

Foto: Mahmud Hams/AFP

"Outros países da América do Sul buscaram o auxílio do Brasil desde a semana passada, mas, neste momento, nossa prioridade está na repatriação de cidadãos brasileiros", afirmou Padilha. Ele acrescentou que, posteriormente, o governo brasileiro poderá colaborar de maneira cooperativa com outros países. A Força Aérea Brasileira (FAB) tem concentrado todos os esforços na repatriação de brasileiros, com várias operações já realizadas e mais agendadas, visando garantir que todos os brasileiros que desejam retornar ao Brasil sejam repatriados.

Padilha destacou ainda que o Brasil tem servido como exemplo nesse processo e continuará a trabalhar para obter um cessar-fogo humanitário na região e a libertação de reféns, especialmente crianças e mulheres, enquanto preside o Conselho Nacional de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele observou: "Foi a ação mais rápida na história da FAB em termos de repatriação de brasileiros. O Brasil foi o primeiro país a repatriar seus cidadãos, e as operações continuam. O Ministério das Relações Exteriores também está mobilizado para assegurar a libertação dos brasileiros que estavam na Faixa de Gaza."

A operação já repatriou 916 pessoas e 24 animais de estimação, incluindo cães e gatos, em cinco aviões da Força Aérea Brasileira que retornaram ao Brasil a partir de Israel desde a última quarta-feira (11), quando ocorreu o início da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, no Oriente Médio. Está previsto um total de 15 voos durante a operação "Volta para casa".

O sexto avião, pertencente à Presidência da República, aguarda autorização do governo do Egito para acessar a fronteira e resgatar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, a área de maior conflito.

Às 17h desta segunda-feira (16), no horário de Brasília, está programada a decolagem do sétimo avião, que partirá da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, fará uma escala em Roma, Itália, e seguirá para Tel Aviv, Israel, onde o novo grupo de repatriados embarcará.

Da redação

Fonte: O Tempo