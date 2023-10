Operação Voltando em Paz: Nono voo de repatriação traz 209 passageiros e 9 animais de estimação nesta segunda (23)

O nono voo de repatriação de brasileiros chegou ao Brasil nesta segunda-feira (23) como parte da "Operação Voltando em Paz". A aeronave, um Airbus, partiu de Tel Aviv às 17h25, horário local, no domingo (22), transportando 209 passageiros e 9 animais de estimação. A operação, coordenada pelo Governo Federal, já trouxe um total de 1.204 pessoas e 44 animais de estimação em sete voos anteriores.

Foto: Reprodução/ Internet

A expectativa é que o nono voo pouse no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 4h desta segunda-feira (23).

Outra aeronave, um VC-2 (Embraer 190), cedida pela Presidência da República, está atualmente no Cairo, Egito, aguardando autorização para resgatar brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza.

A Operação Voltando em Paz já realizou os seguintes voos de repatriação para o Brasil:

KC-30 (Airbus A330 200): 211 passageiros KC-30 (Airbus A330 200): 214 passageiros e quatro animais KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros KC-30 (Airbus A330 200): 207 passageiros e quatro animais KC-30 (Airbus A330 200): 215 passageiros e 16 animais KC-30 (Airbus A330 200): 219 passageiros e 11 animais KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros e nove animais

O governo brasileiro está em negociações para estabelecer um corredor humanitário através do território egípcio a fim de retirar brasileiros da zona mais perigosa do conflito em Gaza. A saída está sujeita a condições como um cessar-fogo que permita a passagem das pessoas e a garantia de que não haverá uma fuga em massa de palestinos para o Egito.

O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, entrou em contato com o chanceler do Egito, Sameh Shoukry, na busca de uma solução para permitir que os brasileiros em Gaza deixem a região. No dia 17 de maio, o governo brasileiro confirmou novas negociações para repatriar brasileiros em Gaza. São 32 pessoas divididas em dois grupos: 16 delas, incluindo mulheres, crianças e idosos, estão localizadas a 1 km da passagem de Rafah, enquanto o outro grupo se encontra a 10 km de distância, mas já há transporte contratado para levá-los assim que a passagem for aberta. Segundo o Ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, essas ações visam garantir a segurança e repatriação dos brasileiros.

Segundo informações do Itamaraty, aproximadamente 5 mil pessoas de outros países também aguardam para deixar a Faixa de Gaza pela mesma passagem pelo Egito, que é a única que não faz fronteira com Israel.

Da redação com Itatiaia