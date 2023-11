Estrela de 'Friends', Matthew Perry, foi encontrado morto em casa na Califórnia

O ator Matthew Perry, conhecido por interpretar Chandler Bing na série "Friends", faleceu por afogamento no último sábado, 28 de outubro, em sua residência nos arredores de Los Angeles, Califórnia, como informado pelo site TMZ. Na época de seu falecimento, Perry tinha 54 anos.

Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

De acordo com o relato do TMZ, Matthew Perry foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem, e não foram encontradas substâncias entorpecentes no local. O site também ressaltou que não há indícios de atividades criminosas envolvidas no incidente.

Detalhes sobre o trágico acontecimento revelam que Perry havia saído para se exercitar na manhã do sábado e, ao retornar para casa, delegou uma tarefa a seu assistente. Algumas horas depois, o assistente notou a ausência de resposta do ator às tentativas de contato, o que levou a uma chamada de emergência para o serviço 911 dos Estados Unidos.

Matthew Perry ganhou fama por sua icônica interpretação de Chandler Bing em "Friends", onde atuou por uma década. No programa, o personagem Chandler Bing era conhecido por seu senso de humor peculiar e seus relacionamentos familiares únicos. Durante a série, ele desenvolveu um relacionamento especial com seu colega de apartamento, Joey, interpretado por Matt Le Blanc. O público acompanhou a evolução do personagem, que mudou de profissão após os 30 anos e desenvolveu um relacionamento amoroso com Monica, interpretada por Courtney Cox, culminando em casamento e adoção de gêmeos.

Em 2021, Matthew Perry e o elenco principal da série se reuniram para um especial chamado "Friends: The Reunion", transmitido pela HBO, onde relembraram os momentos marcantes da série.

Além de seu papel em "Friends", Matthew Perry também teve participações em filmes como "Meu Vizinho Mafioso", "E Agora, Meu Amor?" e "Dezessete Outra Vez", entre outros. Sua última aparição na televisão foi na série "The Kennedys After Camelot", onde interpretou o político Ted Kennedy, irmão do presidente John F. Kennedy.

Na sua biografia, intitulada "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Matthew Perry compartilhou sua batalha contra o vício em drogas, álcool e medicamentos, incluindo Vicodin, que ele começou a tomar após um acidente de jet ski. Essa luta já estava presente durante as gravações de "Friends", que foi ao ar entre 1994 e 2004. Perry também compartilhou histórias interessantes, como o papel de Julia Roberts em um episódio da série, que ela aceitou sob a condição de que sua personagem tivesse alguma conexão com Chandler Bing, destacando que ela e Perry eram namorados na época.

