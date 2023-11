Usuários de serviços Google que permanecerem inativos no Gmail ou no Google Fotos por um período prolongado correm o risco de perder suas contas. A empresa confirmou a intenção de iniciar a limpeza de contas inativas a partir de dezembro deste ano.

Imagem ilustrativa

Essa advertência implica que certos indivíduos poderão enfrentar a perda de acesso a serviços essenciais e dados pessoais nas próximas semanas, a menos que realizem o login e confirmem ao Google que ainda estão ativamente utilizando essas contas.

O Google esclareceu sua política, indicando que "se uma Conta do Google não for usada ou acessada por 2 anos, poderemos excluir a conta e seu conteúdo - incluindo conteúdo do Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) e Google Fotos."

Esta nova política foi anunciada no início do ano, e a data para o início da exclusão das contas está programada para dezembro de 2023, o que significa que restam apenas algumas semanas.

Para usuários que regularmente utilizam suas contas do Gmail, Documentos, Calendário e Fotos, não há motivo para preocupação, já que a atualização não afetará esses usuários. Além disso, é relevante notar que o Google enviará e-mails de notificação para todos os afetados, assegurando que aqueles que receberem a mensagem possam manter suas contas seguras.

A empresa também se comprometeu a enviar várias notificações antes de excluir uma conta nos meses que antecedem a exclusão, tanto para o endereço de e-mail da conta quanto para o e-mail de recuperação, caso tenha sido fornecido.

Por que o Google está implementando essa mudança?

A empresa alega que contas antigas e inativas são mais suscetíveis a serem alvos de cibercriminosos, o que pode representar uma ameaça à segurança dos usuários da web em geral.

Da Redação com O Tempo