SpaceX lança avião espacial militar para missão inédita

A SpaceX lançou com sucesso um avião espacial militar americano, o X-37B, na noite de quinta-feira (28), no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A missão, que foi adiado por semanas, é a sétima do X-37B e terá duração de pelo menos dois anos.

Foto: Divulgação/ Space X

O avião espacial, que não tem tripulantes, é projetado para realizar experimentos científicos e tecnológicos em órbita. A missão USSF-52, como foi batizada, incluirá testes de novas tecnologias de conhecimento do domínio espacial, de operação do avião espacial em novos regimes orbitais e de investigação dos efeitos da radiação nos materiais.

O X-37B tem nove metros de comprimento e 4,5 metros de envergadura. É alimentado por painéis solares e foi projetado pela Boeing para a Força Aérea dos Estados Unidos.

O lançamento do X-37B ocorre duas semanas depois de a China lançar sua própria espaçonave robótica reutilizável, chamada Shenlong.

Da redação

Fonte: Itatiaia