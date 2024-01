Módulo Peregrine fracassa na missão à Lua após vazamento de combustível; entenda

O módulo Peregrine, da Astrobotic, não conseguiu cumprir sua missão de pousar na Lua após um vazamento de combustível. O lançamento do módulo ocorreu na segunda-feira (8), a bordo de um foguete Vulcan, de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA).

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Após a separação do segundo estágio do lançador, o Peregrine iniciou seu voo autônomo. No entanto, os sistemas de propulsão da sonda não conseguiram apontar de forma estável seus painéis fotovoltaicos na direção do Sol. As baterias rapidamente perderam sua carga, mas foi possível estabelecer comunicação entre a sonda e os controladores na sede da Astrobotic, em Pittsburgh.

Os engenheiros da Astrobotic elaboraram uma manobra de improviso para realizar o apontamento. Após um período de blecaute de comunicações programado, os controladores constataram que a manobra fora bem-sucedida e as baterias estavam recarregando.

No entanto, às 15h03 (pelo horário de Brasília), a empresa comunicou que a falha detectada no sistema de propulsão estava causando um vazamento crítico de combustível. Com isso, o Peregrine não teve condições de prosseguir sua missão.

O fracasso da missão é um revés para a Astrobotic, que é uma das empresas privadas que estão se preparando para pousar na Lua. A empresa havia recebido US$ 130 milhões da NASA para desenvolver o Peregrine.

Ainda não está claro qual foi a causa do vazamento de combustível. A Astrobotic informou que está investigando o ocorrido.

Da redação com AFP