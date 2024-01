Polícia prende noiva no dia do seu casamento; mulher praticava extorsão

Uma noiva no México foi detida sob alegação de extorsão no dia de seu casamento, sendo conduzida à prisão ainda trajando seu vestido branco, sem sequer ter a oportunidade de celebrar o corte do bolo.

Foto: Fiscalía Nacional de México / Agencia Reforma

A suspeita, conhecida pela mídia local como Nancy N., foi capturada em imagens divulgadas na última sexta-feira (12), onde aparece vestindo um longo traje branco adornado com renda, além de estar algemada. A prisão ocorreu quando ela e seu esposo, Clemente N., chegaram à igreja para a cerimônia no final de dezembro.

O alegado marido, apelidado de “Ratón” ou “Rato”, está sendo procurado pelas mesmas acusações, mas conseguiu escapar. O casal é acusado de extorquir comerciantes de frango em 22 de dezembro em Toluca, nas proximidades da Cidade do México. Além disso, eles são suspeitos de terem sequestrado quatro trabalhadores de uma avícola.

As autoridades afirmam que outras seis pessoas foram detidas por sua ligação com esse golpe. Um membro do grupo, Santiago N., foi acusado de “transportar as vítimas em uma caminhonete Ford Explorer”, conforme informado pelo Ministério Público estadual. O grupo como um todo estaria associado à organização criminosa La Familia Michoacana.

As autoridades relataram que a luta contra a extorsão de empresas de aves e ovos resultou em perdas superiores a aproximadamente 47 milhões de dólares para grupos criminosos. A investigação policial está em andamento. Além da noiva, outras seis pessoas foram presas por sua suposta ligação com o golpe.

Da redação com Itatiaia e Dallas News in Español