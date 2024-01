Laboratório chinês produz cepa mutante de COVID-19 com taxa de mortalidade de 100% em ratos

Em um estudo semelhante ao ocorrido em Wuhan, cientistas chineses estão conduzindo experimentos com uma cepa mutante do COVID-19 que é 100% letal para camundongos "humanizados".

O vírus mortal, conhecido como GX_P2V, atacou os cérebros de camundongos geneticamente modificados para refletir uma composição genética semelhante à humana, conforme um estudo divulgado na semana passada em Pequim.

This file photo taken on February 23, 2017 shows workers next to a cage with mice (R) inside the P4 laboratory in Wuhan

"Isto destaca o risco de transbordamento do GX_P2V para humanos e fornece um modelo único para entender os mecanismos patogênicos de vírus relacionados ao SARS-CoV-2", escreveram os autores.

O vírus letal é uma versão mutante do GX/2017, um parente coronavírus que, segundo relatos, foi descoberto em pangolins da Malásia em 2017, três anos antes da pandemia. Pangolins, também conhecidos como formigões, são mamíferos encontrados em áreas quentes do planeta.

Todos os camundongos infectados pelo vírus morreram em apenas oito dias, o que os pesquisadores observaram como uma taxa de mortalidade "surpreendentemente" rápida.

O GX_P2V infectou os pulmões, ossos, olhos, traqueias e cérebros dos camundongos mortos, sendo que este último foi grave o suficiente para causar a morte dos animais.

Nos dias que antecederam suas mortes, os camundongos perderam peso rapidamente, exibiram uma postura encurvada e se moveram extremamente devagar.

Mais assustador ainda, seus olhos ficaram completamente brancos no dia anterior à morte.

Embora aterrorizante, o estudo é o primeiro do tipo a relatar uma taxa de mortalidade de 100% em camundongos infectados por um vírus relacionado ao COVID-19, superando em muito os resultados anteriormente relatados em outro estudo, afirmaram os pesquisadores.

Mais importante, os resultados do estudo não indicam como isso afetaria os seres humanos.

Francois Balloux, um especialista em epidemiologia do Instituto de Genética da University College London, criticou a pesquisa como "terrível" e "cientificamente totalmente sem propósito".

"Não consigo ver nada de interesse vago que poderia ser aprendido infectando à força uma estranha linhagem de camundongos humanizados com um vírus aleatório. Ao contrário, consigo ver quanto pode dar errado", escreveu o professor.

"O pré-impresso não especifica o nível de biossegurança e as precauções de biossegurança usadas na pesquisa", continuou.

"A ausência dessas informações levanta a preocupante possibilidade de que parte ou toda essa pesquisa, assim como a pesquisa em Wuhan de 2016-2019 que provavelmente causou a pandemia de Covid-19, foi realizada de maneira imprudente, sem as contenções mínimas e práticas essenciais para pesquisas com patógenos potencialmente pandêmicos."

O professor de química e biologia química da Universidade Rutgers, Richard H. Ebright, apoiou as preocupações de Balloux em uma palavra: "concordo".

O Dr. Gennadi Glinsky, professor aposentado de medicina em Stanford, escreveu: "Essa loucura deve ser interrompida antes que seja tarde demais".

O estudo de 2024 não parece ter qualquer ligação com o Instituto de Virologia de Wuhan, na China, o qual foi o centro das teorias sobre vazamento de laboratório relacionadas à pandemia de COVID-19.

da redação com New York Post