Artistas são encontrados mortos após 'overdose coletiva' de Fentanil nos EUA

A polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, descobriu os corpos do cantor e compositor José Luis Vasquez, do DJ John Mendez e da designer de moda Simone Ling em um apartamento. A suspeita é que os três artistas tenham sido vítimas de uma overdose de fentanil, um potente analgésico opioide sintético usado em tratamentos médicos.

Foto: Reprodução / Instagram

Os policiais foram chamados à residência após a viúva de Vasquez tentar entrar em contato com o músico, que não atendia às ligações. Preocupada, ela foi à casa dos amigos Mendez e Simone, que eram casados. No apartamento, foram encontrados indícios de consumo de drogas.

Quem eram os artistas que morreram por overdose:



José Luis Vasquez, de 44 anos, era um músico dedicado a experimentações no gênero pós-punk/darkwave. O norte-americano, conhecido por seu projeto solo Soft Moon, destacou-se na cena do rock, colaborando com bandas como Depeche Mode, Interpol e Mogwai. Ele estava prestes a embarcar em uma turnê pela Europa, com shows e festivais programados em países como Dinamarca, Grécia, Turquia e Geórgia.

John Juan Mendez, de 46 anos, era um renomado DJ da cena techno de Los Angeles, com o nome artístico Silent Servant. Originário da Guatemala, ele mudou-se para os EUA aos 2 anos. Iniciou sua carreira musical em 1999, quando entrou em contato com o fundador da gravadora Downwards Records, de Birmingham, Inglaterra, e tornou-se membro do coletivo Sandwell District.

Simone Ling, aos 43 anos, atuava como consultora de moda e produtora de conteúdo, além de ser esposa de John Mendez. Inicialmente uma designer, ela lançou sua marca própria, Parallel Distortion, em 2012, especializando-se em roupas de vanguarda. Seus designs foram apresentados em revistas renomadas, como Vogue Paris, Harper’s Bazaar UK, WWD China e Elle Japan.

FENTANIL

O fentanil, sendo cerca de cem vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína, é comumente utilizado para anestesia em cirurgias específicas, como aquelas envolvendo pacientes submetidos a cirurgia cardíaca ou com função cardíaca deficiente. No entanto, sua alta potência contribui para overdoses acidentais e mortes, tornando-se uma preocupação crescente.

O uso do fentanil nos Estados Unidos e no Canadá desencadeou uma crise conhecida como a "epidemia dos opioides", resultando em mais de 500 mil mortes nos últimos 20 anos.

da redação