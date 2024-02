Fevereiro mês de várias datas comemorativas, históricas e efemérides

Fevereiro de 2024 trará um evento raro devido ao ano bissexto, concedendo-lhe 29 dias. Este ano, o último dia do mês, além de ser um dia bissexto, também coincide com o Dia Mundial das Doenças Raras, destacando a conscientização e apoio às pessoas afetadas por condições médicas incomuns.

Imagem ilustrativa

Além disso, o mês apresenta o celebrado Carnaval, a maior festa popular no Brasil, com início em 10 de fevereiro (sábado) e término na quarta-feira de cinzas, dia 14. De acordo com a Agência Brasil, a segunda-feira (12) e a terça-feira (13) serão pontos facultativos, enquanto a quarta-feira (14) será ponto facultativo até as 14h.

Duas outras celebrações significativas resultam em feriados locais em 2 de fevereiro: a Festa de Iemanjá, uma das principais festividades religiosas do candomblé em Salvador, e o Dia de Nossa Senhora de Navegantes em Porto Alegre.

O mês também destaca o Dia Mundial de Combate ao Câncer em 4 de fevereiro, uma oportunidade crucial para a conscientização e mobilização global na luta contra essa doença, conforme reportagens anteriores da Agência Brasil.

Outra data relevante para conscientização é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, celebrado em 20 de fevereiro.

Além disso, fevereiro conta com o Dia de Dandara e da Consciência da Mulher Negra (6 de fevereiro), o Dia da Internet Segura (também em 6 de fevereiro) e o Dia do Repórter (16 de fevereiro), além de marcar eventos importantes na história do Brasil.

Hoje, em 1º de fevereiro, é o 50º aniversário do trágico incêndio no edifício Joelma em São Paulo, que resultou na perda de 191 vidas. Dez anos atrás, o Repórter Brasil dedicou uma reportagem à tragédia.

Para encerrar o mês, em 24 de fevereiro, celebramos a conquista do voto feminino no Brasil. Nesta data, em 1932, o código eleitoral passou a garantir o direito das mulheres votarem e serem votadas no país. Em 2022, a Radioagência Nacional relembrou os 90 anos dessa importante conquista.

Confira a lista mensal com datas, fatos históricos e feriados:

Dia 01/02/1024:

Edição do AI-6 (55 anos): O Ato Institucional Número Seis, ou AI-6, reduziu o número de juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) e determinou que crimes contra a segurança nacional seriam julgados pela Justiça Militar.

The Beatles nas paradas de sucesso (60 anos): A icônica banda The Beatles assumiu a primeira posição nas paradas de sucesso com a canção "I Want to Hold Your Hand".

Dia do Publicitário (55 anos): Celebração dedicada aos profissionais da área de publicidade.

Incêndio no Edifício Joelma (50 anos): Trágico incidente que resultou na perda de 191 vidas em São Paulo.

Dia 02/02/1024:

Festa de Iemanjá em Salvador

Festa de Navegantes em Porto Alegre

Inauguração do primeiro trecho da Rodovia Belém-Brasília (65 anos)

Dia de Iemanjá - também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro com Nossa Senhora dos Navegantes

Dia Mundial das Zonas Úmidas - as zonas úmidas são consideradas um dos ecossistemas mais produtivos do mundo e os mais ameaçados, conforme alerta da ONU

Dia 04/02/1024:

Nascimento do cantor e compositor fluminense Jessé Gomes da Silva Filho, o Zeca Pagodinho (65 anos)

Fundação do Facebook (20 anos)

Dia Mundial de Combate ao Câncer

Dia 05/02/1024:

Fundação da Companhia de Cinema estadunidense United Artists por Charles Chaplin e outras personalidades de Hollywood (105 anos)

Dia Nacional da Mamografia

Dia 06/02/1024:

Estabelecimento da Estação Antártica Comandante Ferraz (40 anos)

Franco e Roberto Lopes são campeões mundiais de vôlei de praia (30 anos)

Dia de Dandara e da Consciência da Mulher Negra

Dia Internacional da Internet Segura

Dia 07/02/1024:

Nascimento do religioso cearense Dom Hélder Pessoa Câmara (115 anos) - Arcebispo emérito de Olinda e Recife

Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas - instituído pela Lei Nº 11.696 de 12 de junho de 2008

Dia Nacional do Trabalhador Gráfico - data criada em 1923, em razão de uma greve praticada por profissionais gráficos, que reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos

Dia 08/02/1024:

Nascimento do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (80 anos)

Incêndio no Ninho do Urubu (5 anos)

Dia 09/02/1024:

Primeira aparição da banda The Beatles, na televisão estadunidense no The Ed Sullivan Show (60 anos)

Dia 11/02/1024:

Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência - data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência

Dia 12/02/1024:

Morte do filósofo prussiano Immanuel Kant (220 anos)

1º Festival Internacional de Cinema do Brasil, ocorrido na cidade de São Paulo (70 anos)

Estreia, na Rádio Nacional da Amazônia, e posteriormente na Rádio Nacional de Brasília o programa infantil Encontro com Tia Heleninha (45 anos) - pioneiro do gênero, foi sucesso de público na região Amazônica

Dia 13/02/1024:

Dia Mundial do Rádio - é uma comemoração internacional, que foi proclamada em 3 de novembro de 2011 na 26ª sessão da UNESCO e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU

Dia 15/02/1024:

Nascimento do físico, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei (460 anos)

Dia 16/02/1024:

Dia do Repórter

Dia 17/02/1024:

Falece em São Luís/MA o coronel português Joaquim Silvério dos Reis (205 anos) - um dos delatores da Inconfidência Mineira

Dia 20/02/1024:

Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo

Dia Mundial da Justiça Social - comemoração internacional, que foi instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU

Dia 21/02/1024:

Morte do guerrilheiro nicaraguense Augusto César Sandino (90 anos) - revolucionário e líder da rebelião contra a presença militar dos Estados Unidos na Nicarágua entre 1927 e 1933. Rotulado como bandid opelo governo dos Estados Unidos, foi assassinado e é considerado um símbolo da resistência à dominação estadunidense na América Latina

Dia Internacional da Língua Materna - data da Unesco que visa a preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações

Dia Nacional do Imigrante Italiano - a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil

Dia 22/02/1024:

Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (35 anos)

Dia 23/02/1024:

Nascimento do guitarrista e cantor de blues estadunidense Johnny Winter (80 anos)

Nascimento do cineasta estadunidense Victor Fleming (135 anos) - dirigiu filmes como "E o Vento Levou..."; "O mágico de Oz" e "O Médico e o Monstro"

Dia 24/02/1024:

Morte do compositor francês Marc-Antoine Charpentier (320 anos)

Eclosão da Revolta de Beckman (340 anos)

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

Incêndio de grandes proporções na Vila Socó, em Cubatão (40 anos)

Dia 25/02/1024:

Nascimento da atriz fluminense Regina Casé (70 anos)

Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius Clay, conquista título de Campeão Mundial de pesos pesados (60 anos)

Dia 27/02/1024:

Anúncio do Plano Real pelo Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso durante o governo de Itamar Franco (30 anos)

Dia Nacional do Livro Didático

Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas

Dia 28/02/1024:

Desfile com Carros Alegóricos substitui o entrudo (170 anos)

Lançado no Rio de Janeiro o semanário de circulação nacional "Novos Rumos" (65 anos) - foi um dos mais importantes jornais da história da esquerda brasileira

Terremoto atinge o sul de Portugal e a região de Lisboa matando 13 pessoas (55 anos)

Dia 29/02/1024: