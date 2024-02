Jogador recebe 'dedada' em região íntima durante partida de futebol

Uma dedada no ânus do atacante argentino Lucas Ocampos, do Sevilla, sofrida durante a partida contra o Rayo Vallecano, na última segunda-feira (5), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, transformou-se em caso de polícia.

Foto: La Liga / reprodução

A La Liga, entidade que administra a primeira divisão do país, já anunciou que apresentará uma denúncia à Promotoria contra um torcedor do Rayo por conta da agressão. O lance em questão aconteceu durante uma cobrança de lateral, quando Ocampos precisou se aproximar das últimas fileiras da arquibancada do estádio de Vallecas. Um torcedor da equipe da casa aproveitou que o adversário estava de costas para ele e tocou com o dedo no meio das suas nádegas.

O jogador falou após o acontecido e ainda citou o futebol feminino: "É a primeira vez que acontece comigo. Sempre há um babaca. Tomara que a liga e o Rayo tomem as ações que precisam tomar para que isso não aconteça nem no futebol masculino, nem no futebol feminino. Seria um escândalo se isso acontecesse no futebol feminino", disse.

“Temos que dar exemplos. Tenho duas filhas, imaginem se eu tivesse reagido? Amanhã elas iriam ao colégio depois que o pai delas tivesse batido em uns moleques...”, reiterou Ocampos.

O Rayo Vallecano emitiu um comunicado em que se isenta de responsabilidade pelo comportamento do seu torcedor e prometeu que irá puni-lo de acordo com seu regulamento interno caso fique comprovado que ele é associado do clube.

A expectativa é que o adolescente seja proibido de frequentar os jogos do time, pelo menos como mandante, durante alguns meses. A La Liga também pode estender essa possível suspensão para os outros estádios da elite espanhola.

Da redação com UOL e Globo Esporte