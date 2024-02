Torcida do Colo-Colo provoca incêndio em estádio e suspende Supercopa do Chile

A partida entre Colo-Colo e Huachipato pela Supercopa do Chile de 2024 foi suspensa no domingo (11) após graves incidentes envolvendo a torcida Cacique e a polícia no Estádio Nacional de Santiago.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A confusão teria começado devido a uma faixa contra o ex-presidente chileno Sebastián Piñera, morto em um acidente de helicóptero na terça-feira (6). Vídeos nas redes sociais mostram confrontos entre torcedores e policiais.

Após 15 minutos de paralisação, a partida foi retomada, mas um incêndio em uma das alas do estádio obrigou a arbitragem a suspender o jogo novamente aos 31 minutos do segundo tempo, quando o Colo-Colo vencia por 2 a 0.

A Federação Chilena de Futebol (ANFP) afirma que todos os protocolos de segurança foram cumpridos, mas a partida foi suspensa devido ao alto número de feridos. A data da retomada da partida ainda não foi definida, mas será sem a presença de público.

Em campo, a partida marcou a estreia do volante Arturo Vidal pelo Colo-Colo. Antes da paralisação, Vidal marcou um dos gols da equipe em cobrança de pênalti, o outro foi marcado por Palacios.

Da redação com Itatiaia