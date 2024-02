A nova fronteira das apostas esportivas com IA

Com cada vez mais casas de apostas online (assim como operadores de jogos de apostas físicos) aproveitando os benefícios da inteligência artificial e explorando suas infinitas oportunidades para ultrapassar os limites da eficiência e eficácia na indústria, não é de estranhar que todos falem sobre a IA.

Algumas das novas palavras da moda na indústria de apostas esportivas são aprendizagem automática (Machine learning), bots de IA, recursos de IA, inovações, análise de macrodados, entre outras.

A Inteligência Artificial entrou nas nossas vidas de várias formas, acrescentando conveniência, precisão, facilidade e uma experiência aprimorada com quase tudo em que está envolvida.

Nas apostas esportivas a IA já começou a demonstrar suas capacidades e seu potencial para estabelecer uma nova fronteira de vantagem competitiva tanto para plataformas de apostas como para sites de casino.

Não deve ser surpresa que a Inteligência Artificial seja um elemento transformador na indústria de apostas. Ela já transformou tudo o que está relacionado com o esporte.

A IA está mudando tudo o que está relacionado com o esporte

A IA está melhorando o desempenho esportivo ao aprimorar o treino e o desempenho dos atletas. Há um número cada vez maior de atletas de todos os esports - incluindo beisebol, basquetebol, tênis, etc - que usam apps de IA no treino e conseguem práticas mais personalizadas, têm seus indicadores de saúde em medição contínua e obtêm probabilidades realistas de possíveis lesões em exercícios específicos, por exemplo.

A IA está transformando as mídias esportivas ao gerar conteúdo e iniciativas que se adequam mais ao público e aos utilizadores. O ChatGPT fez um lançamento inovador que abordou o processo tradicional de criação de conteúdo e o jornalismo esportivo, embora, felizmente (e francamente, “graças a Deus”!) as empresas de jornalismo esportivo recusaram o uso exclusivo de conteúdo gerado por IA para alcançar os seus clientes-alvo. Mas, em qualquer caso, a IA mudou a forma como o conteúdo é concebido e desenvolvido, tornando-o mais sintonizado com os interesses e gostos do público e dos leitores.

A IA também está otimizando o marketing esportivo com a criação de campanhas personalizadas e a exibição de iniciativas e anúncios exatamente onde terão o máximo impacto. Não é à toa que o seu celular pode gerar vários anúncios de tênis diferentes quando faz uma pesquisa no navegador sobre os saltos mais altos da NBA ou exibe um conjunto de anúncios de futebol, quando pesquisa pelos resultados do Palmeiras, por exemplo.

E tudo isso é apenas uma pequena parte do que a IA está fazendo com o esporte. Agora, quando se trata de apostas esportivas, as aplicações e oportunidades são igualmente incríveis.

IA e apostas esportivas

A inteligência artificial está revolucionando as apostas esportivas de várias maneiras, desde a criação de uma experiência real e 100% personalizada para os apostadores até à sinalização de comportamentos que podem levar a problemas de jogo.

Com a IA, os sites de apostas esportivas e as lojas de apostas físicas podem desenvolver capacidades únicas para tornar a experiência de apostas dos seus clientes tão pessoal quanto possível.

Comunicação, interação, interface de utilizador, sistemas de apoio ao cliente ou mesmo mercados de apostas disponíveis são aspectos da experiência que podem ser totalmente personalizados e ajustados aos gostos e preferências de cada utilizador.

Cada apostador esportivo pode ter um serviço com design exclusivo e direcionado para atender exatamente às suas necessidades e desejos. Sugestões, recomendações, bônus de apostas ou até apostas especiais podem ser ajustados para responder exatamente à procura dos utilizadores.

A IA ajuda as principais casas de apostas a melhorar as suas capacidades de definição de odds, permitindo-lhes chegar tão perto das odds realistas quanto se poderia imaginar. Isto significa que há maior eficiência no mercado e maior equilíbrio, o que pode parecer estranho, por enquanto, mas para o futuro viável dos negócios, é de fato essencial.

A Inteligência Artificial também pode ajudar as casas de apostas esportivas a combater qualquer comportamento de jogo “desviante” ou a prevenir problemas de jogo. Com a IA, os sites de apostas podem monitorar as ações de jogo dos seus utilizadores, a forma como apostam nos eventos, a frequência, bem como outros aspetos do seu comportamento de apostas e traçar perfis e padrões de jogo que são considerados “ilegais” ou que são suscetíveis de levar ao vício do jogo ou a qualquer outra forma de problema.

No geral, a IA está ganhando um papel central na vantagem competitiva das casas e sites de apostas em todo o mundo. E a verdade é que há muito mais para ver da IA nas apostas esportivas, pois ela está apenas começando a revelar suas potencialidades e possíveis aplicações.

Da Redação