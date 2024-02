Cientistas descobrem o buraco negro mais brilhante e 'voraz' registrado até o momento

Uma equipe internacional de astrônomos anunciou a descoberta do que pode ser considerado o objeto mais luminoso e "voraz" já observado no Universo. O quasar, nomeado J0529-4351, possui uma massa 17 milhões de vezes maior que a do nosso Sol e um apetite insaciável, consumindo o equivalente a um Sol por dia.

O buraco negro tem um apetite voraz, consumindo a massa equivalente a um Sol diariamente — Foto: European Southern Observatory/AFP (imagem ilustrativa)

A descoberta, publicada na revista Nature Astronomy, foi confirmada por observações do Very Large Telescope (VLT) no Chile. O quasar é o núcleo brilhante de uma galáxia distante, alimentado por um buraco negro supermassivo.

"É incrível que um objeto tão colossal tenha passado despercebido até agora", disse Christopher Onken, da Universidade Nacional Australiana, um dos astrônomos que liderou as observações. "Ele estava literalmente bem na nossa frente o tempo todo."

O J0529-4351 já havia sido registrado em dados coletados há décadas, mas só foi identificado como um quasar recentemente. Observações feitas por telescópios na Austrália e no deserto do Atacama, no Chile, finalmente revelaram sua natureza extraordinária.

A luminosidade do quasar é 500 trilhões de vezes maior que a do Sol, e sua energia leva 12 bilhões de anos para chegar à Terra. Essa emissão colossal é resultado do material que é sugado para o buraco negro supermassivo no centro da galáxia. À medida que esse material é acelerado e desintegrado, libera uma quantidade enorme de luz e calor.

A descoberta do J0529-4351 abre novas portas para a compreensão dos quasares e dos buracos negros supermassivos no Universo. Ele representa um marco importante na astrofísica e nos desafia a reconsiderar o que sabemos sobre os objetos mais extremos do cosmos.

Da redação com Folhapress