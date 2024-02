Brasileira de 14 anos é agredida na porta de escola em Portugal

Uma adolescente brasileira de 14 anos foi violentamente agredida na porta da escola onde estuda em Santarém, região do Alentejo, em Portugal. As imagens da agressão, filmadas por outros alunos e compartilhadas nas redes sociais, geraram indignação e comoção.

Foto: Reprodução

A mãe da vítima, Lucélia Marília Oliveira, tomou conhecimento do caso ao ver as imagens da filha na televisão. "Estava no restaurante e disseram: 'Marília, olha a tua filha na TV'. Senti vergonha. Quando vi o vídeo, que já havia recebido sem saber que era minha filha, fiquei desesperada", relatou ela ao blog Portugal Giro.

A agressora, uma estudante da mesma idade da vítima, teria ouvido fofocas sobre a mãe da adolescente e a abordou na porta da escola para tirar satisfação. A violência da agressão, que incluiu socos e tapas, causou graves lesões na vítima, que, segundo a mãe, chora todos os dias e revive o trauma ao ver as imagens circulando na mídia.

Lucélia prestou queixa na polícia e agendou uma reunião com a direção da escola para discutir medidas de segurança e proteção para sua filha. A adolescente, que já sofria bullying e xenofobia na escola, junto com seu irmão, agora enfrenta as sequelas físicas e psicológicas da agressão.

Diante da violência crescente, a mãe da vítima pede por medidas concretas para garantir a segurança dos alunos nas escolas. "Cadê os policiais? Estão nos supermercados. Estou pedindo, na petição, policiamento nas escolas, radar a 30 metros da faixa de pedestres de cada escola, monitoramento por câmera em toda a propriedade escolar e que os pais tenham acesso a esse sistema de vigilância", reivindicou Lucélia.

Da redação com Itatiaia