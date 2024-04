Por pouco: astrônomos descobrem que asteroide passou muito próximo da Terra

Seria uma surpresa: a Agência Espacial Europeia (ESA) descobriu que um asteriode passou muito próximo da Terra na quinta-feira (11), a 19,3 mil km do nosso planeta. O corpo celeste tem o tamanho de um carro.

Foto: ESA / reprodução

De acordo com a agência, a distância comparada de sua trajetória seria 3% da distância da Terra com a Lua. Identificado como 2024 GJ2, o asteroide mede entre 2,5 e 5 metros de acordo com a ESA, o que significa que - por sua classe e peso - ele teria queimado na atmosfera da Terra se sua órbita cruzasse com a nossa.

Os astrônomos relataram que o mais próximo que o asteroide chegou da Terra foi às 18:28:42 GMT (às 15h28 no horário de Brasília) de quinta-feira. Ele chegou a apenas 12.298 km de distância - uma das passagens mais próximas que se tem registro na história.

A ESA aponta que a próxima passagem do 2024 GJ2 só ocorrerá em 2093, e desta vez bem mais longe: 206 mil km da Terra.

Da redação com UOL