Israel faz ataque direto ao Irã, diz autoridade dos EUA à CNN

Um oficial dos Estados Unidos confirmou à CNN que Israel lançou um ataque direto ao Irã na sexta-feira (19). A fonte esclareceu que o alvo do ataque não era uma instalação nuclear.

A televisão estatal iraniana também confirmou que nenhuma instalação nuclear foi atingida. Segundo a agência iraniana Fars, um radar militar pode ter sido um dos alvos do ataque, e várias janelas de edifícios de escritórios foram danificadas na região.

Foto: Reprodução / Internet

Os sistemas de defesa aérea foram ativados na província de Isfahan e abateram três drones, conforme a agência estatal iraniana. Uma autoridade iraniana informou à Reuters que não houve ataque de mísseis e que as explosões ouvidas foram devido à ativação da defesa aérea.

Em uma entrevista exclusiva à CNN, o chanceler iraniano afirmou que o país responderia a um ataque israelense de forma "imediata e em nível máximo".

A agência Fars também relatou três explosões perto de uma base militar em Isfahan, onde estão localizados jatos militares.

Israel informou aos EUA na quinta-feira (18) que planejava retaliar contra o Irã nos próximos dias, de acordo com uma autoridade dos EUA.

Todos os voos com destino à capital Teerã e às cidades de Isfahan e Shiraz, bem como os aeroportos do Ocidente, Noroeste e Sudoeste, foram suspensos, anunciou o diretor de relações públicas do Irã para uma empresa aeroportuária em entrevista à Mehr TV estatal.

O site de rastreamento de voos Flight Radar 24 mostrou vários voos sendo desviados do espaço aéreo iraniano na manhã de sexta-feira (19), horário local. A CNN registrou pelo menos oito voos desviados.

A resposta de Israel ocorre dias após o Irã lançar centenas de drones e mísseis contra Israel, em retaliação a um suposto ataque das forças militares de Israel a uma embaixada iraniana.

A tensão entre os dois países gerou alertas na comunidade internacional, pois pode levar a uma escalada perigosa no Oriente Médio.

da redação com informações da CNN Brasil