Presidente da Argentina anuncia superávit primário inédito desde 2008

O chefe de estado compartilhou a notícia em transmissão nacional, o mercado reagiu positivamente e as ações argentinas tiveram um aumento significativo

Na segunda-feira, 22, o presidente da Argentina, Javier Milei, revelou um superávit fiscal primário de 0,2% do PIB para o primeiro trimestre do ano, algo que não acontecia no país desde 2008.

Foto: Reprodução/@OPRArgentina

Durante o anúncio, Javier Milei estava acompanhado por sua equipe econômica, que incluía o Ministro da Economia, Luis Caputo, o Secretário de Finanças, Pablo Quino, o Presidente do Banco Central, Santiago Bausili, e o Vice-Presidente do Banco Central, Vladimir Werning.

Milei também fez uma avaliação de seu mandato e do legado deixado por seu antecessor, o peronista Alberto Fernándes. O líder libertário celebrou a melhora dos indicadores fiscais de março. “O déficit zero não é apenas um slogan de marketing”, afirmou, “é um princípio fundamental deste governo”.

Seu discurso de 16 minutos, transmitido em rede nacional, gerou reações imediatas e positivas no mercado financeiro, com as ações argentinas experimentando uma forte valorização tanto no mercado interno quanto no externo.

No entanto, apesar dos números que geram otimismo no mercado em relação ao seu governo, Milei ainda enfrenta resistência de uma parcela da população.

Durante o discurso do libertário, ocorreram protestos com panelas em vários bairros da capital Buenos Aires. Milei expressou seu apoio ao Ministro da Economia, Luis Caputo, que enfrentou críticas sobre a direção econômica da Argentina.

Desregulamentação e redução de despesas

O presidente argentino reiterou seu compromisso com o crescimento por meio da desregulamentação e da redução de despesas.

“A era do suposto Estado presente terminou”, declarou Milei, sentado na cadeira presidencial e cercado por sua equipe econômica. “Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas a inflação está caindo. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance”.

Esta foi a terceira vez que Milei se dirigiu à nação desde que assumiu o cargo há 4 meses.

FMI elogia queda da inflação na Argentina

A instituição destaca que o país ‘avançou rapidamente na redução de gastos’ Argentina FMI A instituição reconheceu os progressos realizados pelo presidente da Argentina, Javier Milei, no controle dos gastos fiscais.

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a inflação na Argentina está diminuindo mais do que o previsto. A afirmação foi feita na última quinta-feira, 18, durante uma coletiva de imprensa no “Spring Meeting” (Encontros de Primavera), um evento organizado pela instituição.

Kristalina reconheceu os progressos realizados pelo presidente da Argentina, Javier Milei, no controle dos gastos fiscais. Ela mencionou que, durante muito tempo, o país sul-americano foi visto como “atrasado em termos de reformas”.

No entanto, agora, está avançando “rapidamente na redução de gastos”. “A inflação está caindo mais rápido do que inicialmente esperado”, disse Kristalina.

A diretora-gerente do FMI também destacou as ações de Milei para melhorar o desempenho do setor privado.

Quando perguntada sobre a América Latina, Kristalina afirmou que o crescimento no continente “está abaixo da média global”. “Muitos países da América Latina agiram mais rapidamente para controlar a inflação do que o resto do mundo”, disse ela. “Agora, eles podem começar a reduzir as taxas.”

Argentina cortou gastos com empresas estatais Javier Milei Milei cumpriu sua promessa de campanha e cortou gastos com empresas estatais. Setores como transporte aéreo e ferroviário não receberam nenhum recurso do governo no início de 2024.

da redação com RO