Toyota cria 'dedos falsos' para evitar lesões em funcionários em suas fábricas

Uma ferramenta inusitada está presente nas plantas de fabricação da Toyota - o uso de um 'dedo falso', que permite ampliar a segurança dos seus funcionários e evitar riscos de lesões.

Desenvolvido desde 2018, os dedos falsos são frutos de uma colaboração entre Toyota, Panasonic e a Universidade de Nagoya, no Japão. No projeto inicial da Panasonic, os dedos falsos seriam responsáveis por coletar informação de forma computadorizada, entretanto, a Toyota adaptou o projeto por necessitar de algo de desenvolvimento mais veloz, mais prático e “analógico”.

A ideia é usar os dispositivos em situações que podem causar riscos de lesões, principalmente para ajustar a força que as máquinas exercem durante o processo de produção. De acordo com o chefe de desenvolvimento desta técnica, existem cerca de seis tipos de lesões nos dedos evitados pelo dispositivo criado pela Toyota.

Como funciona

O dedo falso conta com uma haste para o operador segurar o dispositivo, uma parte de aço inoxidável que “simula” um osso e utiliza pele de porco na superfície, pois, de acordo com a Toyota , possui elasticidade e propriedades que se aproximam da pele humana. Mas os dedos falsos podem ser ainda mais complexos, há dedos feitos para simular o de um homem de meia idade, de idosos, mulheres mais jovens, por exemplo.

O desenvolvimento desses dedos falsos na indústria é importante, uma vez que a taxa de natalidade declina e a população envelhece, cada vez mais os funcionários estarão em contato com robôs nas fábricas, o que certamente irá aumentar os casos de lesões e acidentes, segundo a Toyota. Além disso, peças automotivas são pontudas, rígidas e pesadas, e a ferramenta é uma aliada em medições que podem acabar oferecendo riscos.

Ser pensado para o futuro não impede que o dispositivo seja utilizado no presente. De acordo com o engenheiro, o departamento responsável pelo desenvolvimento dos tampões de porta-malas solicitou algumas unidades dos dedos falsos para realizar testes de segurança .

