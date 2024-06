Mistério: cadáver de adolescente é encontrado em fazenda de Sete Lagoas

Está no Instituto Médico Legal o corpo de um adolescente, de aproximadamente 13 anos, encontrado em uma fazenda às margens da MG 238, no bairro Interlagos, em Sete Lagoas. Não há informações da identidade do menor.

O caso aconteceu nessa sexta-feira (31). O caseiro da propriedade, em relato para a Polícia Militar, estava a procura de duas vacas que tinham fugido dali, quando sentiu um forte odor - ele encontrou o corpo do jovem dentro de um brejo.

No relato da PM, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Não foram encontrados sinais de violência e ele, de acordo com peritos, estaria ali a mais de um mês. Segundo o caseiro, não havia registro de desaparecimento.

O cadáver foi levado até o IML. O caso segue em investigação.

Filipe Felizardo