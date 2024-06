Atualização: homem foi morto por suposto assédio nesse domingo em Sete Lagoas

Na tarde deste domingo (02), Edinei Gonçalves Souza, mais conhecido como "Grande", foi morto a tiros no bairro São Dimas, na rua São Miguel Arcanjo - não no Santo Antônio, como informado anteriormente - por volta das 16h40. Segundo informações, ele trabalhava como catador de material reciclável.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo relatos policiais, o homicídio ocorreu devido a um conflito em que a vítima teria assediado a prima do autor, além de outra menor, fazendo comentários impróprios e manifestando intenções sexuais. O autor, munido de uma arma de fogo do tipo garrucha, disparou contra Edinei, atingindo-o no lado esquerdo do peito. Em seguida, o agressor fugiu do local.

As informações sobre o crime foram registradas e repassadas à Polícia Civil para investigação.

Viaturas estão em busca do autor, enquanto as autoridades seguem com as averiguações do caso.

Da redação com 19ºBPM- ASCOM