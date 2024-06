Homem é morto a facadas em Lagoa Santa

Um homem de 33 anos foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (5), na rua Conde Dolabela, no bairro Várzea, em Lagoa Santa. A vítima, que não teve o nome divulgado, apresentava um ferimento de faca no tórax, próximo à axila.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 2h45 por uma moradora que ouviu gritos de socorro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem já sem vida.

O irmão da vítima relatou à PM que, cerca de 45 minutos antes do crime, ele havia recebido um chamado da vítima para consumir drogas em um clube da região. O irmão recusou o convite e, mais tarde, recebeu a notícia da morte. Ele também mencionou que a vítima havia sido ameaçada de morte cerca de seis meses atrás, em decorrência de uma disputa pela posse de uma arma de fogo.

A Polícia Civil esteve no local e encontrou vestígios de sangue na rua onde o corpo foi encontrado. O cadáver foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) para necrópsia. A investigação do crime está em andamento pela PC, que busca identificar o autor e a motivação do assassinato.

Da redação com informações de Por Dentro de Tudo