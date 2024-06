PCMG lança plataforma online com dados sobre pessoas desaparecidas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou nesta quarta-feira (5) uma plataforma online com dados sobre pessoas desaparecidas e localizadas em todo o estado. A ferramenta, disponível no Microsoft Power BI, permite a consulta pública detalhada do cenário de desaparecimentos desde 2019.

Foto: Divulgação/ PCMG

A iniciativa, segundo o diretor de Estatística e Análise Criminal da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP/PCMG), delegado Diego Fabiano Alves, visa auxiliar na compreensão do fenômeno e na otimização de políticas públicas de busca e localização. "Os dados foram extraídos da Base Integrada de Segurança Pública (Bisp) e retratam o quantitativo, perfil e histórico de pessoas desaparecidas e localizadas", explica Alves.

Para a chefe da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), delegada Ingrid Estevam, a plataforma é um marco na atuação da PCMG na área. "Com o 'mapa' do desaparecimento em mãos, podemos direcionar esforços e aprimorar as ações de busca, além de subsidiar políticas públicas mais eficazes", ressalta Ingrid.

A chefe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Alessandra Wilke, destaca o compromisso da PCMG com a transparência e a eficiência na busca por pessoas desaparecidas. "A plataforma é mais um passo nesse sentido, permitindo o acesso público a informações cruciais para o trabalho da polícia e da sociedade civil", afirma Wilke.

Dados em Sete Lagoas

A ferramenta também fornece dados regionalizados. Em Sete Lagoas, por exemplo, 27 casos de desaparecimento foram registrados em 2024, com 19 localizados. A maioria dos desaparecidos na cidade são homens pardos, entre 12 e 17 anos.

Da redação com informações da Agência Minas