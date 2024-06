ATUALIZAÇÃO: PM busca por suspeito de matar com dez tiros mulher no Jardim dos Pequis

A Polícia Militar ainda está a procura do suspeito que matou a tiros uma mulher de 29 anos na manhã desta quinta-feira (6) no bairro Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas.

Foto: reprodução redes sociais

O crime aconteceu em uma praça do bairro por volta das 9h30. A vítima, identificada como Scarlett Crisley Oliveira Franca, estava sentada em um banco com a companheira, quando dois indivíduos se aproximaram por trás e atiraram, sem acertá-la. A mulher, assustada, fugiu e foi perseguida pelo homem, que efetuou cerca de dez disparos, a maioria atingindo sua cabeça.

No local foram encontrados 11 cartuchos cal. 380, além de 04 projéteis. Há informações de que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal. A Polícia segue em rastreamento do autor do crime.

Matéria atualizada ás 13H33.

Da redação com 25º BPM

