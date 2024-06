VÍDEO: Homem é esfaqueado após defender jovem de assédio em Sete Lagoas

Um homem foi esfaqueado na tarde desta sexta-feira (7), no Centro de Sete Lagoas, após intervir em um caso de assédio contra uma jovem. O crime aconteceu na Rua Senhor dos Passos, próximo ao Sacolão ABC.

Foto: Djhéssica Monteiro

Segundo a Polícia Militar, Alejandro Maurício Barbosa Pimenta, de 21 anos, estava caminhando pela rua quando presenciou um homem assediando uma jovem. Ao tentar intervir para defender a moça, ele foi atacado pelo suspeito, que o esfaqueou duas vezes no peito com uma faca.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Segundo informações preliminares, a facada foi superficial.

O suspeito do crime foi detido pela população logo após o ataque e em seguida preso em flagrante pela Polícia Militar. De acordo com a PM, ele já havia sido preso em 2007 pelo não pagamento de pensão alimentícia.

*Matéria em atualização

Djhéssica Monteiro

