Tentativa de roubo é frustrada em Pedro Leopoldo após ação policial

Na manhã de sexta-feira, uma ação policial foi desencadeada na Rua Otoni Alves, em Pedro Leopoldo, em resposta a uma tentativa de roubo à mão armada.

Imagem de arquivo

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela solicitante, que relatou que, por volta das 6h50, ao sair de seu veículo Palio, foi abordada por três indivíduos aparentando ter cerca de 17 anos.

Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas conseguiu esconder as chaves do carro e ofereceu seu smartphone aos assaltantes. No entanto, os criminosos recusaram o aparelho e exigiram o veículo. Nesse momento, ela pediu socorro ao seu sobrinho, que estava realizando um exame médico nas proximidades. A intervenção de testemunhas fez com que os assaltantes fugissem do local.

Diligências foram realizadas para localizar os autores, com base nas descrições fornecidas pela vítima. Imagens dos suspeitos foram disponibilizadas para o meio policial, mas até o momento não houve sucesso na identificação.

