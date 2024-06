Polícia Civil prende suspeitos de tentar matar mãe-de-santo em Sete Lagoas

Duas pessoas foram detidas na manhã desta segunda-feira (10) em uma operação da Polícia Civil em Sete Lagoas. Os autores estão envolvidos em uma tentativa de assassinato a uma mãe-de-santo no bairro Primavera no mês de abril deste ano.

Foto: Polícia Civil / divulgação

Chamada de "Machado de Xangô", a operação investigou que os suspeitos tentaram matar a religiosa por que ela teria se desentendido com a namorada de um dos autores - a companheira queria adentrar no terreiro de umbanda fora das regras do local. Nisso, os homens invadiram o local e atiraram contra ela. G.F.D.S. e Y.I.C foram encaminhados para o sistema prisional.

O crime

Acontecido no dia 24 de abril, os autores invadiram a casa da mulher, onde também funcionava o terreiro de umbanda. Ela estava acompanhada de mais três pessoas. Os autores pularam o muro do local, atiraram contra o cão de estimação dela e começaram a segui-la. Ela correu para o interior da casa e fechou uma porta de vidro.

Os autores dispararam contra essa porta de vidro por quatro vezes. A vítima foi atingida nos braços esquerdo e direito, e no tórax.

Da redação com Polícia Civil