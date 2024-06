PMMG concede Medalha de Mérito Profissional a militares de Sete Lagoas e Pedro Leopoldo

Em solenidade realizada na Academia de Polícia Militar, em Belo Horizonte, na manhã de hoje (12/06), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) agraciou com a Medalha de Mérito Profissional militares da 19ª Região de Polícia Militar e de suas Unidades, em reconhecimento aos seus leais e distintos serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira.

Foto: Divulgação/ 19ºRPM - ASCOM

A cerimônia, que integra as comemorações do 249º aniversário da PMMG, contou com a presença do Coronel Flávio Almeida, Comandante da 19ª RPM, do Tenente Coronel Adeir, Comandante da 11ª Companhia de Polícia Militar Independente, do Tenente Coronel Soares, Comandante do 25º Batalhão, além de oficiais e praças das Unidades homenageadas.

Foram agraciados com a Medalha de Mérito Profissional:

1º Sgt Andrey Willians Lustosa, da 19ª Região de Polícia Militar;

2º Sgt Antônio Carlos Abreu, do 25º Batalhão de Polícia Militar;

3º Sgt Rodrigo Magno Silva de Miranda, da 11ª Companhia de Polícia Militar Independente.

A Medalha de Mérito Profissional é uma honraria de grande relevância para a PMMG, destinada a reconhecer e premiar militares que se destacaram no cumprimento de suas funções, com exemplar dedicação, abnegação e profissionalismo.

Da redação com informações da 19ºRPM - ASCOM