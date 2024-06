Suspeito de matar jovem no Jardim dos Pequis é executado no Cidade de Deus

Um homem, identificado José Lourival Bernardino de Lucena (62 anos) , foi morto com 30 disparos de pistola calibre 9mm, na manhã desta quarta-feira (12) no bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas. O crime seria um desdobramento do assassinato de uma mulher de 29 anos, acontecido no Jardim dos Pequis.

Foto: reprodução redes sociais

A Polícia Militar foi acionada - de acordo com apuração preliminar feita com exclusividade pelo SeteLagoas.com.br, durante a chamada acerca da ocorrência, era possível ouvir os disparos do que seria uma submetralhadora, porém logo se viu que eram cartuchos de pistola. Conhecido como "Loirinho", José Lourival tinha diversas passagens na Polícia e foi alvo de uma tentativa de homicídio outrora.

Segundo a PM, foram coletados no local do crime 45 cartuchos de 9mm na rua onde aconteceu o crime. Os disparos se concentraram na cabeça de José Lourival, que teve seu corpo removido para o IML.

"Loirinho", segundo a PM, seria o assassino de Scarlett Crisley Oliveira Franca (29 anos), acontecido no último dia 6 de junho.

Atualização às 21h38 - 12 de junho



Da redação