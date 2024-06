Homem furta ar condicionado de delegacia de Sete Lagoas; VÍDEO

Inacreditável: a delegacia da Polícia Civil localizada na Rua José Duarte de Paiva, no bairro Santa Luzia, foi furtada na madrugada da última segunda-feira (10). O autor levou um ar condicionado e fios de rede elétrica.

Foto: reprodução redes sociais

O delegado regional de Sete Lagoas, Alexandre Viana Correa, confirmou a informação ao SeteLagoas.com.br. Câmeras de segurança de uma casa que fica próximo ao local captaram a ação do suspeito - nos vídeos, é possível ver o homem com um objeto que seria do condensador de ar da delegacia.

A corporação está em busca do suspeito e do receptador do objeto.

Filipe Felizardo