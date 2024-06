Justiça concede liberdade a ex-prefeito de Baldim envolvido em acidente na MG 323

O ex-prefeito de Baldim, Ivan Martins da Costa Diniz (66 anos), recebeu liberdade provisória após pagamento de fiança determinada pela justiça - ele se envolveu em um acidente na MG 323, que matou o condutor de uma moto e feriu gravemente o passageiro. A decisão foi conhecida nesta quarta-feira (12).

Foto: reprodução redes sociais

A ordem foi proferida pela juíza da 3ª Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas Elise Silveira dos Santos. A magistrada determinou pagamento de R$ 14.120,00 de fiança, além do recolhimento da carteira de habilitação e não estar fora de casa entre 20h às 6h nos dias úteis, e em tempo integral nos dias de folga e feriados. Ivan Martins não pode estar fora da comarca por mais de oito dias sem aviso a Justiça.

Magistrada apontou "bom comportamento"

Em sua decisão, a juíza Elise Silveira apontou que Ivan Martins tem bons antecedentes, e possui residência fixa, nisso não "representa ameaça à ordem pública ou à instrução criminal suficientemente à prisão". Com isso, o ex-prefeito de Baldim pode ser solto a qualquer momento após a comunicação da autoridade policial deste alvará.

O acidente

Ivan Martins foi preso em flagrante no último domingo (9) após o carro em que ele conduzia colidir, na contramão, com uma motocicleta, matando um jovem de 19 anos, e deixando gravemente ferido o passageiro do veículo, um homem de 38 anos.

De acordo com a Políca Militar Rodoviária, o ex-prefeito apresentava sinais de embriaguez, e recusou a fazer o teste do bafômetro. Testemunhas apontaram que Ivan dirigia com a cabeça baixa, debruçado sobre o volante.

Da redação