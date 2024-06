Mulher é morta a facadas na frente do filho em Prudente de Morais

Uma mulher, de 42 anos, foi morta a facadas na frente do filho, de 9, em Prudente de Morais, nessa quarta-feira (12). O suspeito é o marido dela - o crime aconteceu na casa onde moram.

Foto: Polícia Militar / ilustração

Segundo o boletim de ocorrência, a própria criança foi quem acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local do crime, os militares conversaram com um vizinho, que informou que o garoto, muito apavorado e chorando, disse que a mãe e o padrasto tinham se desentendido e que ele matou a mulher.

Os policiais entraram na casa e, no segundo andar, no quarto do casal, encontraram a vítima caída no chão. O suspeito estava na cama, inconsciente e também ferido. Ao lado dele, havia uma faca.

Uma ambulância do município foi acionada, e a morte da mulher, confirmada. O suspeito foi socorrido e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhado para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde foi internado sob escolta policial. O Conselho Tutelar acompanha o caso. O menino foi entregue à irmã do padrasto.

Da redação com G1